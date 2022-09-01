Навигацию в Суэцком канале возобновили

Навигация в Суэцком канале возобновлена после того, как танкер Affinity V под флагом Сингапура был снят с мели. Об этом сообщила в четверг администрация канала, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа объявил об успешном окончании операции, в результате которой танкер Affinity V водоизмещением 64 тыс. т был взят на буксир и снят с мели", - говорится в сообщении.

По словам Рабиа, судно село на мель на 143-м километре Суэцкого канала из-за технических неполадок в рулевом управлении.