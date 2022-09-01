Елизавета II впервые в истории не поедет в Лондон, чтобы назначить нового премьерa

Королева Елизавета II примет следующего премьер-министра Великобритании в Балморале, а не в Букингемском дворце. Это происходит впервые за ее 70-летнее правление, пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представитель Букингемского дворца заявил, было принято решение провести аудиенцию в Балморале.

У Джонсона не осталось иного выбора, кроме как уйти с поста лидера Консервативной партии в начале июля после нескольких месяцев скандалов, потрясших его правительство и приведших к отставкам десятков министров.

Широкий круг претендентов на пост премьера сократился до двух: министра иностранных дел Лиз Трасс и бывшего канцлера Риши Сунака.

Как лидер крупнейшей партии в парламенте победитель будет приглашен королевой для формирования следующего правительства и станет ее 15-м премьер-министром.