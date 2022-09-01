https://news.day.az/world/1491820.html Погиб глава совета директоров "Лукойла"
Погиб глава совета директоров "Лукойла"
Мужчина выпал из окна Центральной клинической больницы на западе Москвы, он погиб. Об этом ТАСС в четверг сообщили в правоохранительных органах, передает Day.Az.
"Инцидент произошел около 07:00 в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко. Из окна шестого этажа выпал мужчина, в результате полученных травм он умер", - сказал собеседник агентства. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По данным СМИ, из окна больницы выпал председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов, который проходил там курс лечения.
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