В Казахстане пройдут досрочные выборы

Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью 2022 года, а парламентские - в первой половине 2023 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны.

"Предлагаю провести внеочередные президентские выборы этой осенью", - сказал он. Глава государства также предложил организовать внеочередные выборы в Мажилис (нижнюю палату) парламента и маслихаты (местные представительные органы) в первой половине будущего года.

Кроме того, Токаев считает необходимым сократить мандат президентского срока до одного, он будет увеличен с пяти до семи лет. Глава республики отметил, что в середине 2023 года в Казахстане произойдет политическая перезагрузка всех государственных органов. "Для меня интересы государства превыше всего, поэтому я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий", - пояснил он.

19 марта 2019 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. На следующий день бывший глава Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны. В Казахстане 9 июня 2019 года прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Токаев, набрав 70,96% голосов избирателей. Президентские выборы в республике проходили раз в пять лет.

По итогам состоявшихся 10 января 2021 года выборов в Мажилис (нижнюю палату парламента) правящая партия "Нур Отан" (позже переименованная в "Аманат") получила 71,09% голосов, Народная партия Казахстана набрала 9,10%, "Ак жол" ("Светлый путь") - 10,95%. Явка на выборах составила 63,25%. Следующие выборы в парламент должны были пройти в 2025 году.