Каталония пережила самый мощный град за 20 лет

В результате града в Каталонии погиб ребёнок, десятки людей обратились за медицинской помощью. Полуторагодовалую девочку госпитализировали с травмой головы, но несмотря на все старания врачей, спасти её не удалось, передаёт EFE.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по оценкам метеорологической службы Каталонии, этот град стал сильнейшим в регионе за последние 20 лет. Некоторые льдины были более 10 см в диаметре. Они пробивали крыши, повреждали автомобили и обрывали линии электропередач. Сильнее всего пострадал город Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан на востоке Жироны.

Метеорологи вновь предупреждают об угрозе штормовой погоды с крупным градом, сильными порывами ветра и даже торнадо.