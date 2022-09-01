Шведская Lessebo Paper приостановила производство бумаги

Шведская компания Lessebo Paper решила временно приостановить производство бумаги из-за роста цен на электроэнергию на юге скандинавской страны. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Стоимость электроэнергии для Lessebo Paper беспрецедентно возросла с 3 миллионов евро до 19 миллионов евро в год. Резкое повышение цен на электроэнергию вынуждает нас прекратить производство с 31 августа. Отныне решение о производстве будет приниматься ежедневно в зависимости от цены на электроэнергию", - говорится в заявлении.

Цена на электроэнергию в Швеции к концу августа 2022 года составила 518,73 евро за мВт/ч. При этом ежедневная стоимость электроэнергии для Lessebo Paper оказалась выше €58 тыс.

"С осени 2021 года цена на электроэнергию постепенно росла, и мы не видим, что рост замедлился, скорее наоборот. Исторически сложилось так, что зимний период обычно влечет за собой высокие цены на электроэнергию, и тот факт, что в августе у нас уже зафиксированы рекордно высокие цены на электроэнергию, вызывает беспокойство", - заявил генеральный директор компании Йенс Олсон.

Из-за удорожания энергии компании со 110 сотрудниками вынужденно прекратила производство бумаги для письма и печати, а также для ее упаковки. Большая часть продукции шведской фирмы отправляет на экспорт в другие европейские страны. В связи с тим Ульсон уже потребовал принятия конкретных мер по борьбе с ростом цен на энергоносители.

Удорожание энергоресурсов затронуло не только отрасль производства бумаги. Крупнейшая в Швеции томатная ферма Nordic Greens, расположенная на юге страны, ранее решила остановить производство на два месяца предстоящей зимой. Под угрозой могут оказаться поставки объемом до 500 тонн помидоров.