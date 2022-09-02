Совершившего убийство 29 лет назад американца вычислили по салфетке

В США 56-летнего местного жителя признали виновным в убийстве, совершенном 29 лет назад. Об этом сообщает издание Globe Echo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 1993 году в квартире было обнаружено тело женщины с множественными ножевыми ранениями. Тогда найти преступника правоохранителям не удалось.

Однако в 2015 году следователи, которые разбирали нераскрытые дела, сделали тест ДНК предполагаемого убийцы по этому делу. Результат указал на жителя штата Миннесота Джерри Вестрома, но на тот момент весомых улик у полицейских не было - подозреваемого арестовали только спустя четыре года.

За это время следователи изучили аккаунты мужчины в социальных сетях, выяснили, что он собирается посетить хоккейный матч, и отправились туда. В итоге в распоряжение полиции попала салфетка, которой Вестмор промокнул губы после того, как съел хот-дог. Проведя ДНК-экспертизу полученного материала, детективы точно установили, что подозреваемый находился на месте преступления.

25 августа суд присяжных признал мужчину виновным в убийстве девушки. Сам Вестмор отрицает свою причастность к преступлению.