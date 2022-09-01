Индия стала рекордсменом по закупке российской нефти ВСТО

Индия обогнала Китай по числу закупок дальневосточного сорта российской нефти ВСТО с конца февраля 2022 года, когда были введены международные санкции против Москвы. Только за август Нью-Дели заказал шесть танкеров с этим видом топлива, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В августе шесть судов, перевозящих российскую нефть ВСТО направлялись к нефтеперерабатывающим заводам в южноазиатской стране. Это самое большое количество грузов, закупленных Индией с момента введения санкций против Москвы", - говорится в материале

Объемы сырья на шести танкерах составляют почти пятую часть всех ежемесячных нефтяных поставок в Индию. Закупка столь больших партий связана, в первую очередь, со значительным скидками на данную марку российского топлива, утверждает издание.

"Поставки в Индию занимают большое количество времени. Однако поставки, вероятнее всего, будут продолжаться до тех пор, пока цены на ВСТО остаются привлекательными и нет реальных санкций, блокирующих торговлю между Россией и Индией", - заявила аналитик Vortexa Ltd Эмма Ли.

При этом относительно дешевая нефть ВСТО может вытеснить с индийского рынка часть более дорого сырья из Саудовской Аравии, которая до недавнего времени считалась важным сырьевым поставщиком для Нью-Дели.