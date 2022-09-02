Жара в Италии летом привела к росту смертности на треть

Установившаяся в июле жара в Италии привела к росту смертности на 29 процентов. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Италии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ведомство проанализировало ситуацию в 33 городах Италии. Выяснилось, что наибольшая избыточная смертность наблюдается у пожилых жителей страны - старше 85 лет. При этом в северных городах страны избыточная смертность среди данной категории составила 41 процент, а в центре и на юге Италии - 35 процентов.