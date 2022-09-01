В Германии вступили в силу новые меры по экономии энергии

Новые меры по экономии энергии в зимний период, принятые федеральным правительством, вступили в силу в Германии. Таким образом, с четверга температура при отоплении офисов и общественных учреждений не должна превышать 19 градусов, а технические комнаты и помещения, которые не используются на постоянной основе, больше вообще не должны отапливаться, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, частные работодатели также должны иметь больше свободы в вопросах регулирования комнатной температуры, например, в офисах. Здания и памятники больше не должны подсвечиваться в ночное время. Подсветка наружной рекламы также должна быть выключена с 22:00 до 16:00 следующего дня в том случае, если это не требуется для обеспечения безопасности движения. Однако данное правило прямо не распространяется на витрины.

Крытые и открытые частные бассейны больше не могут обогреваться газом и электричеством.

24 августа вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что правительство ФРГ согласовало новые меры по экономии энергии в зимний период, которые позволят сократить потребление газа на 2-2,5%. Предполагается, что ограничения будут вступать в силу постепенно и продлятся до конца февраля. Комплекс мер, по словам министра, поможет сократить энергопотребление, "но не в той степени, чтобы можно было расслабиться и сказать, что на этом все". Впереди, как указал Хабек, "еще долгий путь".

Германия испытывает сложности с получением газа по трубопроводу "Северный поток". С середины июня эта магистраль была задействована лишь на 40% (67 млн куб. м в сутки) от максимальной мощности в связи с несвоевременным возвратом газовых турбин после ремонта из-за санкций Канады против РФ. Затем прокачка сократилась до 20%. 31 августа "Газпром" сообщил, что поставка российского газа по газопроводу "Северный поток" полностью прекращена из-за ремонта на единственном оставшемся в работе газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая". Физический поток газа по "Северному потоку" в точке приема в немецком Грайфсвальде полностью остановился с 05:00 по бакинскому времени среды.

ФРГ в настоящее время сокращает зависимость от российских энергоресурсов. Согласно плану властей, в течение 2022 года планируется отказаться от угля и нефти, однако газ из РФ потребуется еще как минимум в следующем году. Преждевременный отказ повлек бы за собой серьезные экономические потери и остановку промышленности.