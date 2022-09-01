Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что стране необходимо продолжать диалог с Россией наряду с участием в западных союзах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо, чтобы мы по-прежнему могли говорить со всеми, - сказал он в четверг, выступая перед французскими послами. - Особенно с тем, с кем мы не согласны". "Никто не заинтересован в том, чтобы Турция была единственной страной, которая продолжает диалог с Россией", - отметил Макрон.