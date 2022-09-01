В Подмосковье "половина такси" замечена едущей, как ни в чем не бывало

В Подмосковье таксисту в прямом смысле слова сорвало крышу. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, автомобиль, судя по всему, попал в аварию, ему полностью срезало всю верхнюю часть.

Тем не менее, для водителя это не стало проблемой. Он продолжил ехать, как ни в чем не бывало.

Правда, пока непонятно, был он в салоне один или вез пассажира.