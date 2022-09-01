https://news.day.az/world/1491935.html В Подмосковье "половина такси" замечена едущей, как ни в чем не бывало - ВИДЕО
В Подмосковье "половина такси" замечена едущей, как ни в чем не бывало - ВИДЕО
В Подмосковье таксисту в прямом смысле слова сорвало крышу. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, автомобиль, судя по всему, попал в аварию, ему полностью срезало всю верхнюю часть.
Тем не менее, для водителя это не стало проблемой. Он продолжил ехать, как ни в чем не бывало.
Правда, пока непонятно, был он в салоне один или вез пассажира.
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