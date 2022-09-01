https://news.day.az/world/1491949.html Стоимость алюминия опустилась ниже $2 300 за тонну впервые с апреля 2021 года
Стоимость алюминия опустилась ниже $2 300 за тонну впервые с апреля 2021 года
Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) впервые с апреля 2021 года опустилась ниже $2 300 за тонну, свидетельствуют данные торговой площадки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В моменте цена металла снижалась до $2 298,5 за тонну.
По состоянию на 11:18 котировки алюминия замедлили снижение и торговались на уровне $2 300 за тонну.
В начале марта 2022 года стоимость тонны алюминия обновила исторический рекорд, поднявшись до уровня $4 074.
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