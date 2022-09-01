Запрет США на поставку чипов обрушил акции Nvidia

На премаркете в четверг, 1 сентября, акции Nvidia, крупнейшего производителя графических процессоров, рухнули на 6,63 процента. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Вскоре падение немного замедлилось, и ценные бумаги достигли 142,57 доллара за штуку, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поводом для падения стало решение США ввести ограничения на экспорт компьютерных чипов в Россию и Китай. Запрет распространяется на поставки интегральных микросхем A100 и готовящихся к выпуску флагманских микрочипов H100, а также любой продукции на базе этих элементов. Теперь для продажи перечисленных чипов в Россию и Китай Nvidia и AMD должны будут запрашивать специальные экспортные лицензии.

Компания заявила, что таким образом правительство США хочет избежать использования ее продуктов Китаем и Россией для военных целей. Nvidia добавила, что у нее много клиентов в Китае.