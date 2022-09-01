Польша официально потребовала от Германии $1,3 трлн

Польша будет официально требовать от Германии репарации за Вторую мировую войну. Об этом заявил лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, передает издание Rzeczpospolitą, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Польша оценивает ущерб, понесенный от Третьего рейха во время Второй мировой, в сумму 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). Отмечается, что людские потери составили 5,2 млн человек, прямой материальный ущерб - 797 млн злотых, в сфере культуры страна потеряла на 19 млн злотых, в банковской сфере - 89 млн злотых. Отдельным пунктом значатся страховые убытки.

"Принято решение обратиться за репарациями к Германии. Заявлять о них - обязанность Польши", - сказал Качиньский.

1 сентября 1939 года нацистская Германия напала на Польшу, тем самым положив начало Второй мировой войне.