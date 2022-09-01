Японский министр объявил «войну» дискетам

Новоназначенный министр цифровых технологий Японии Таро Коно объявил "войну" дискетам, которые все еще активно используются в стране. Как сообщает Gizmodo, в Японии до сих пор существует около 1900 правительственных процедур, требующих предоставления данных на дискетах или CD-дисках, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также Коно высказался о том, чтобы также отказаться от использования факсов в работах государственных служб. "Наше ведомство добьется того, чтобы все эти процедуры можно было проводить с помощью интернета", - добавил глава ведомства.

Японская компания Sony, один из ведущих производителей дискет, официально прекратила их выпуск 11 лет назад. С тех пор большинство организаций перешли на более современные альтернативы хранения, такие как USB-накопители и облачные сервисы.

Помимо проблем с наличием дискет, эти носители становятся все более непрактичными. Современные тексты и файлы электронных таблиц значительно больше по объему, чем те, что были в 1980-е гг.