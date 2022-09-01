https://news.day.az/world/1492033.html СБ ООН проведет заседание по Украине
СБ ООН проведет заседание по Украине
Совет Безопасности ООН 22 сентября проведет заседание по вопросу "поддержания мира и безопасности" Украины. Об этом говорится в распространенной в четверг программе работы Совбеза в сентябре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В сентябре Франция председательствует в Совете Безопасности.
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