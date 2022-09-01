СБ ООН проведет заседание по Украине

Совет Безопасности ООН 22 сентября проведет заседание по вопросу "поддержания мира и безопасности" Украины. Об этом говорится в распространенной в четверг программе работы Совбеза в сентябре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В сентябре Франция председательствует в Совете Безопасности.