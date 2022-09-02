В Бельгии объявили о первой смерти пациента от оспы обезьян

В Бельгии зарегистрирован первый случай смерти человека, заразившегося оспой обезьян.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщил телеканал France 24, ссылаясь на еженедельный доклад бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano.

"На сегодняшний день зарегистрирован один случай смерти человека (заразившегося оспой обезьян), при том, что у него были сопутствующие заболевания", - отмечается в докладе.

По данным института на конец августа, в Бельгии с населением в 11,5 млн человек насчитывалось 706 подтвержденных случаев этого заболевания. 32 пациента с наиболее сложной формой течения болезни, в том числе с сопутствующими заболеваниями, были госпитализированы.

Всемирная организация здравоохранения, которая регистрирует все подтвержденные случаи, на 31 августа насчитывала 50 496 случаев заражения и 16 смертей в 101 стране и территории.

В Европе, где эта эпидемия дала о себе знать в мае, впервые в Испании в конце июля было отмечено два случая летальных исходов у пациентов, инфицированных оспой обезьян.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.