Из портов Украины выйдут еще восемь судов с продовольствием

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще восьми судов, которые вывезут в общей сложности 158 075 тонн продовольствия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение распространил СКЦ.

Сухогрузы Nord Virgo и Fulmar S выйдут из порта Южный и доставят в Китай и Болгарию 62 340 тонн кукурузы и 9 835 тонн подсолнечного жмыха соответственно. Сухогрузы Mubariz Ibrahimov и Stella Gs выйдут из Одессы в направлении Турции и Израиля с 6 600 тоннами подсолнечного масла и 30 300 тоннами кукурузы соответственно.

Из Черноморска выдут суда Katsuyama (доставит в Индию 21 тыс. тонн подсолнечного масла), Mavka (доставит в Румынию 12,5 тыс. тонн подсолнечного масла), Spring (вывезет в Турцию 8,5 тыс. тонн пшеницы) и Ganga Star, на котором во Францию будут вывезены 7 тыс. тонн рапса.

Выход указанных судов запланирован на пятницу. Кроме того, из Черноморска в Турцию отправится сухогруз Afanasiy Matyushenko с 3 тыс. тонн пшеницы, выход которого был запланирован на вторник, но был отложен.