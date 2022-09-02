Китайский мегаполис Чэнду заблокировал 21 миллион жителей по домам

Китайский мегаполис Чэнду вечером ввел широкомасштабную общегородскую изоляцию. 21 миллион жителей должны сидеть в своих домах, пишет CNN. Китайские власти усиливают политику нулевого Covid в преддверии ключевого собрания Коммунистической партии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новые правила карантина требуют, чтобы все жители оставались дома с 18:00 1 сентября, за исключением обязательного тестирования на COVID. Массовое тестирование будет проходить до конца недели, сообщили в правительстве города.

По словам жителей в социальных сетях, городская цифровая система, используемая для регистрации тестов на COVID, неоднократно давала сбои из-за внезапного увеличения количества заявок, что приводило к длинным очередям на некоторых участках тестирования.

Один человек из квартиры может ходить за продуктами один раз в день, если у него есть отрицательный результат теста. Если люди нуждаются в медицинской помощи, они должны получить одобрение районного комитета.

Все предприятия должны быть закрыты, кроме супермаркетов, аптек и больниц. Питание в ресторанах также приостановлено, разрешены только блюда на вынос.

Это крупнейшая общегородская блокировка в Китае с тех пор, как Шанхай, финансовый центр с населением 25 миллионов человек, вышел из двухмесячного карантина в июне.