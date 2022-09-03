Мужчина выиграл в лотерею благодаря случайно найденному в автомобиле билету

Житель канадской провинции Онтарио 20 лет безуспешно играл в лотерею и сорвал джекпот благодаря найденному в подставке для стаканов в автомобиле билету.

Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

46-летний Крис Леггатт рассказал, что много лет покупал лотерейные билеты, но ничего не выигрывал. Недавно он случайно нашел в подставке для стаканов в своей машине забытый лотерейный билет, который купил на автозаправке. Мужчина решил на всякий случай отсканировать его и обнаружил, что выиграл.

"Мой коллега услышал сопровождавший сообщение о выигрыше звук и спросил: "Мы что, богаты?" Я показал ему экран и сказал: "Не знаю насчет тебя, но я - да", - рассказал канадец.

Размер выигрыша составил более 67 тысяч канадских долларов. Леггатт поехал в штаб-квартиру лотереи в Торонто, чтобы забрать приз.

"Сначала я не верил в произошедшее, но теперь, когда я получил чек, я осознал, что разбогател", - заявил он.

На следующий день канадец пришел на работу, чтобы поделиться новостью с коллегами и отметить победу. Он планирует потратить часть денег на то, чтобы завершить ремонт в доме и поехать в шикарный отпуск на море зимой.