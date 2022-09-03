В Китае 10-летний мальчик перенес тяжелую операцию, чтобы спасти мать

В Китае школьник стал донором костного мозга для матери с лейкемией, сообщает Asia One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мальчик стал единственным членом семьи, который мог стать донором костного мозга для женщины. Ребенок более 30 раз сдавал анализы, чтобы врачи могли убедиться в совместимости тканей.

За несколько дней до операции ему сделали семь уколов препарата для мобилизации стволовых клеток крови. Зачастую пациенты после него испытывают боль и другие неприятные побочные эффекты.

"Было ли мне страшно? Нет! Я не чувствую страха, особенно сейчас, когда мой папа рядом. Я знаю, что операция займет около трех часов, это совсем немного. Я готов сделать все, чтобы спасти свою маму", - рассказал Цао Сюаньи.

Операция прошла успешно. Врачи пересадили женщине костный мозг. Теперь маму отважного мальчика ждет следующий этап: ей предстоит долгое лечение, в процессе которого врачи будут "обучать" организм женщины воспроизводить собственные здоровые клетки крови.