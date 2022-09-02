Реактор "Фукусимы-1" погрузят в воду для извлечения ядерного топлива

Японские специалисты предложили применить новый способ извлечения расплавившегося ядерного топлива на одном из реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1". Для этого придется погрузить его в воду. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники, близкие к энергокомпании Tokyo Electric Power (TEPCO), передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Данный метод подразумевает создание вокруг здания третьего реактора подземной части. Строение будет представлять собой прочный водонепроницаемый саркофаг, который будет способен выдерживать большую нагрузку и внутреннее давление.

Так как вода рассеивает радиоактивное излучение, затопление реактора внутри конструкции может обеспечить более безопасную среду для извлечения расплавившегося топлива. Это считается самой сложной частью работ по ликвидации последствий аварии на АЭС.

Кроме того, такой способ может оказаться очень затратным и значительно увеличит смету на ликвидационные работы на "Фукусиме-1", которая уже составляет 8 трлн иен (около 57,5 млрд долларов), поскольку для реализации проекта потребуются передовые технологии и сложные инженерные расчеты.

Предполагалось, что работы по удалению расплавившегося ядерного топлива на втором реакторе станции начнутся в этом году. Специалисты планировали работать "сухим" способом с помощью роботизированных механизмов. Однако мероприятия были отложены на 1-1,5 года. Полный демонтаж АЭС "Фукусима-1" планируется завершить примерно к 2050 году.