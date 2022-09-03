Ребенок умер от укуса комара

Девятилетний мальчик подхватил лихорадку денге от укуса комара во время семейного отпуска и умер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Семейная чета австралийцев Пулгадас отправилась с девятилетним сыном отдыхать на Филиппины. В один из дней на популярном курорте мальчик почувствовал недомогание из-за укуса комара. Самочувствие ребенка стремительно ухудшалось, и его доставили в больницу.

После появления симптомов, включая головную боль, лихорадку, рвоту и кровотечение из носа, у пациента развился шоковый синдром - выяснилось, что у мальчика лихорадка денге. Ребенка перевели в реанимацию, где у него отказали органы. Позже малыш скончался.

Отмечается, что лихорадка денге распространяется через укусы тропических комаров, при этом примерно в трех случаях из четырех заболевание не перетекает в тяжелую форму.