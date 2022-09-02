Армия США начала получать очки дополненной реальности Microsoft Combat Goggles

Армия США получила первую партию из 5 тыс. высокотехнологичных боевых очков производства Microsoft, предназначенных для дополнительной индикации поля боя солдат сухопутных войск, аналогичной шлемам пилотов боевых самолетов. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, сейчас очки начали поступать в армейские части для дальнейших испытаний. Для оснащения всех подразделений новыми устройствами Пентагон планирует потратить $21,9 млрд в ближайшие 10 лет.

Результаты предварительных испытаний очков будут обнародованы в течение месяца, однако уже сейчас известно, что в ходе них были обнаружены проблемы с производительностью устройства, которые Microsoft было предписано устранить.