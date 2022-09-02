https://news.day.az/world/1492100.html Продлены ограничения полетов в 11 городов России
Продлены ограничения полетов в 11 городов России
Ограничение полетов продлено в 11 аэропортах юга и центральной части России еще на неделю.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Росавиации.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 10 сентября 2022", - говорится в сообщении.
Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции в Украине.
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