Продлены ограничения полетов в 11 городов России

Ограничение полетов продлено в 11 аэропортах юга и центральной части России еще на неделю.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Росавиации.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 10 сентября 2022", - говорится в сообщении.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции в Украине.