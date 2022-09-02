Индонезия призвала страны G20 вместе работать над энергобезопасностью

Министр энергетики Индонезии Арифин Тасриф призвал страны "Большой двадцатки" (G20) вместе работать над энергобезопасностью, чтобы помочь развивающимся странам, которые пострадали от энергетического кризиса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам министра, мир сегодня столкнулся с проблемами энергетической безопасности и нестабильностью цен на рынке.

"Сейчас крайне важно работать вместе над скоординированной политикой для укрепления энергетической безопасности. Тем самым мы можем помочь хрупким развивающимся странам, пострадавшим от энергетических потрясений", - заявил Тасриф во время своего выступления на встрече министров энергетики "Большой двадцатки".