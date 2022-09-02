На вице-президента Аргентины совершено покушение

Издание Infobae сообщило, что на бывшего вице-президента Аргентины Кристину Киршнер было совершено покушение. Ее пытался убить вооруженный человек, которого впоследствии задержали полицейские, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

"Сотрудники правоохранительных органов задержали вооруженного человека, который пытался убить Кристину Киршнер возле ее дома", - отмечает издание.

Как уточняет телеканал TN, злоумышленник направил на бывшего вице-президента пистолет. Это произошло, когда около дома Киршнер собралась толпа людей, а политик вышла их поприветствовать.

По предварительным данным, сама Киршнер в результате инцидента не пострадала.

Напомним, что уже на протяжении недели возле дома бывшего вице-президента собираются люди, чтобы оказать ей поддержку на фоне дела о коррупции.