Поставки газа по «Северному потоку» возобновятся на 20% после ремонта турбины

Поставки российского газа в Европу по "Северному потоку" возобновятся 3 сентября 2022 года на 20% от запланированной мощности. Это произойдет после завершения планового ремонта трубопровода, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Россия намерена возобновить поставки газа по своему ключевому трубопроводу в Европу, что является облегчением для рынков, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу новых остановок этой зимой. Данные энергосистемы показывают, что поставки возобновятся в субботу на 20% от запланированной мощности", - говорится в материале.

На этом фоне цены на газ и электроэнергию отступили от рекордных значений прошлой недели, но по-прежнему торгуются на повышенных уровнях. Стоимость мВт/ч в Нидерландах уменьшилась на 6,2%, достигнув €228. За неделю цена снизилась еще больше - примерно на 33%, что стало самым большим падением с 11 марта.

Плановый ремонт трубопровода был связан с проведением технического обслуживания единственной работающей газовой турбины. Такая процедура должна проходить каждые тысячу часов. Однако в Европе опасаются, что предстоящей зимой подобные проверки будут проходить гораздо чаще для стимулирования высоких цен на топливо.