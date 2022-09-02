Торговый центр загорелся в Курске. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пожар произошел в здании ТРЦ "Бумеранг", расположенном на проспекте Хрущева. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как над зданием поднимается дым.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Спасатели проводят разведку помещений и ищут источник возгорания. Из здания проведена эвакуация персонала и посетителей. Другие подробности выясняются.