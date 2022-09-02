https://news.day.az/world/1492152.html Торговый центр загорелся в Курске - ВИДЕО
Торговый центр загорелся в Курске - ВИДЕО
Торговый центр загорелся в Курске. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пожар произошел в здании ТРЦ "Бумеранг", расположенном на проспекте Хрущева. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как над зданием поднимается дым.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Спасатели проводят разведку помещений и ищут источник возгорания. Из здания проведена эвакуация персонала и посетителей. Другие подробности выясняются.
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