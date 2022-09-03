Ведущая новостей случайно проглотила муху в прямом эфире

Муха едва не сорвала прямой эфир на канадском телевидении. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, насекомое залетело в рот ведущей во время новостной программы.

Фара Нассер рассказывала о последствиях смертоносного наводнения в Пакистане. На словах "чрезвычайная ситуация" она сама едва не оказалась в ней.

Стоить отметить ее профессионализм - проглотив муху и даже не подавившись, журналистка сделала вид, что ничего не произошло, и продолжила вести эфир.

Насекомые в телестудии - не редкость, и это уже даже стало фобией ведущих. И здесь главное - не терять самообладание.