https://news.day.az/world/1492155.html Ведущая новостей случайно проглотила муху в прямом эфире - ВИДЕО
Ведущая новостей случайно проглотила муху в прямом эфире - ВИДЕО
Муха едва не сорвала прямой эфир на канадском телевидении. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, насекомое залетело в рот ведущей во время новостной программы.
Фара Нассер рассказывала о последствиях смертоносного наводнения в Пакистане. На словах "чрезвычайная ситуация" она сама едва не оказалась в ней.
Стоить отметить ее профессионализм - проглотив муху и даже не подавившись, журналистка сделала вид, что ничего не произошло, и продолжила вести эфир.
Насекомые в телестудии - не редкость, и это уже даже стало фобией ведущих. И здесь главное - не терять самообладание.
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