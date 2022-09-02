В Германии предложили выплачивать премии производителям электроэнергии

Представители партии бундестага "Христианско-демократический союз" (ХДС) во главе с Томасом Хейльманом предложили выплачивать немецким производителям премии за большую выработку электроэнергии. Эта мера поспособствует снижению стоимости энергии на оптовом рынке, сообщает Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Парламентарии, возглавляемые депутатом ХДС в Берлине Томасом Хейльманом, хотят создать систему премий, которая будет влиять на цены на различные виды производства электроэнергии на оптовых рынках", - говорится в материале.

Данное предложение вписывается в планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по реформе энергетического рынка Евросоюза. Вслед за ростом цен на газ конечных потребителей в Германии обеспокоило резкое повышение стоимости электроэнергии.

Цены в этом сегменте рынка на прошлой неделе достигли рекордного показателя €700 за мВт/ч. Многие клиенты коммунальных компаний в Германии заявляют, что поставщики "тепла" предупредили их о повышении тарифов осенью 2022 года.