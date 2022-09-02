Небо в алом цвете: Калифорния оказалась в "адском" огне

Небо над Калифорнией окрасилось в кроваво-оранжевый цвет. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, это зарево от масштабного пожара, который пытаются потушить спасатели.

Огонь уже охватил более пяти тысяч гектаров и подступает к Лос-Анджелесу. Пожарные задействовали вертолеты, сбрасывая на очаги тонны воды.

По сообщениям местной прессы, локализовать возгорание удалось лишь на 12 процентов. В жаркой битве с пламенем пострадали восемь пожарных, их доставили в больницу.