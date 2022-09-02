Цена газа в Европе опустилась уже ниже $2 150 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу опустилась ниже $2 150 за 1 тыс. куб. м впервые с 26 июля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет около 15%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до $2 137 за 1 тыс. куб. м, или 207,005 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Ранее сообщалось, что поставки газа по "Северному потоку" могут возобновиться с 03:00 3 сентября после завершения ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Об этом свидетельствуют данные Nord Stream AG и оператора немецкого газопровода Nel.

Также уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) по итогам августа превысил целевые 80% к грядущему отопительному сезону. При этом "Газпром" предупредил, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода.

Средняя цена газа в Европе в июне составила около $1 240 за 1 тыс. куб. м, в июле - порядка $1 850, а в августе - уже $2 515. В пике же цена газа росла до $3 541 впервые с начала марта, приблизившись к историческому рекорду, - 7 марта 2022 года биржевая цена газа почти достигала отметки $3 900.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил ранее, что в настоящее время на газовом рынке наблюдается "ценовое ралли", а в пике осенне-зимнего максимума цена может превышать $4 тыс. за 1 тыс. куб м.

Опрошенные ТАСС эксперты допустили рост цен на газ зимой до рекордных $5 000 за 1 тыс. куб. м в случае резкого похолодания и сокращения запасов в хранилищах. По их мнению, разумного предела для спотовых цен на рынке в настоящее время не существует.