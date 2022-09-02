В Испании летом из-за жары погибли 4,6 тысячи человек

В течение минувшего лета в Испании по причинам, связанным с жарой, погибли более 4 600 человек. Об этом в четверг, 1 сентября сообщает Europa Press со ссылкой на Институт здравоохранения Карлоса III, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Ученые пришли к выводу, что тепловые волны, накрывавшие Испанию в течение лета, особенно в июле, привели к существенному увеличению избыточной смертности.

Из 20 291 смерти в Испании, пришедшихся на июнь, июль и август, 4 655 специалисты Института здравоохранения Карлоса ІІІ связали с чрезмерным теплом. Эти данные являются самыми высокими с 2017 года, когда от жары скончались более 2 800 испанцев.

Больше всего погибших в связи с аномально высокими температурами за лето было в автономном сообществе Мадрид (1 292), далее следуют Кастилия-и-Леон (576) и Каталония (575).