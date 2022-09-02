Погрузчик сбил 4-летнего мальчика в строительном магазине в Петербурге

Появились кадры очень нестандарного ДТП, которое произошло прямо в строительном магазине Петербурга.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ребенок бегал по залу и угодил под колеса проезжавшего мимо погрузчика. Из-за стеллажей водитель слишком поздно заметил мальчика и не успел остановиться.

Без травм в результате не обошлось. С открытым переломом ноги малыша доставили в больницу.