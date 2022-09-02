В Китае может появиться новый штамм COVID-19

Заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что в Китае может зародиться новый штамм COVID-19 после ослабления коронавирусных ограничений в стране. Об этом ученый рассказал в интервью "Известиям", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На мой взгляд, появление нового штамма коронавируса, который придет на смену "Омикрону", в текущих условиях маловероятно. Тем не менее у нас есть Китай, где полтора миллиарда людей фактически не переболели ковидом. Это огромная ресурсная база для коронавируса, за счет которой можно эволюционировать", - рассказал Волчков.

По его мнению, распространение "омикрона" или "дельты" среди непереболевших ковидом китайцев может спровоцировать эволюцию штаммов. При этом новая форма "омикрона", скорее всего, не станет высокопатогенной, поскольку штамм обладает высокой заразностью.