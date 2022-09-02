https://news.day.az/world/1492230.html В Южно-Сахалинске затопило дороги - ВИДЕО
В Южно-Сахалинске затопило дороги из-за мощного ливня, который обрушился на город утром, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В Южно-Сахалинске затопило дороги - ВИДЕО
В Южно-Сахалинске затопило дороги из-за мощного ливня, который обрушился на город утром, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Люди пытались спастись от разбушевавшейся стихии с помощью пакетов на голове, а кто-то просто шел по лужам, так как ноги и так быстро промокли.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре