В Нигерии запретили снимать рекламу с белыми актерами

Федеральное министерство информации и культуры Нигерии заявило, что Совет по регулированию рекламы Нигерии (ACRON) ввел официальный запрет на использование иностранных моделей и актеров в рекламе. Об этом пишет Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С октября этого года в стране будет действовать правило, согласно которому не будет разрешена трансляция рекламы с белыми актерами и озвучкой людьми с британским акцентом. Это должно способствовать развитию местных талантов. Если компании решат не соблюдать запрет, они будут обязаны заплатить деньги за съемку иностранных граждан в рекламе.

В интервью газете Times президент Ассоциации рекламных агентств Нигерии Стив Бабаеко сказал: "Если бы вы посмотрели рекламные ролики 10-20-летней давности, то они были 50/50 в отношении иностранных лиц [и местных моделей], а все голоса были с британским акцентом".

Бабаеко отметил, что за последние несколько лет Нигерия пережила новый подъем, а местные жители обрели новое чувство гордости. "Люди скажут вам: "Нас около 200 миллионов. Вы хотите сказать, что не смогли найти местных моделей для этой рекламы?" - сказал он.