Аргентинцы выйдут на митинги после покушения на вице-президента

В Буэнос-Айресе запланировали митинги и шествия в поддержку вице-президента страны Кристины Киршнер, которая ранее подверглась нападению, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В защиту демократии все на площадь!" - написал в Twitter проправительственный альянс "Всеобщий фронт", от которого была избрана вице-президентом Киршнер. Партия уточнила время шествия и попросила всех участников принести с собой флаг Аргентины.

По сообщениям местного телеканала TN, также были запланированы акции различных общественных движений.

Покушение на вице-президента произошло накануне вечером. Когда Киршнер выходила из автомобиля у своего дома, неизвестный мужчина наставил пистолет на политика. Нападавшего удалось задержать.