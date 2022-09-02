Правительство Румынии приняло несколько мер по регулированию рынка энергоносителей

Правительство Румынии приняло в четверг срочное постановление, регулирующее рынок энергоносителей. Об этом сообщило Радио Румынии.

Согласно постановлению, для потребителей, которые расходуют до 255 киловатт-час в месяц, будет введен "потолок цен", то есть стоимость электроэнергии будет частично компенсирована. Клиенты, которые расходуют меньше электроэнергии, получат большую компенсацию, те, которые расходуют больше - меньшую. Потребители, которые расходуют более 255 киловатт-час в месяц, будут платить цену, предусмотренную контрактом с поставщиком. "Таким образом, потребители, которые расходуют в среднем в месяц от 100 до 300 киловатт-час, поощряются к экономии электроэнергии", - отметил на пресс-конференции по итогам заседания министр энергетики Вирджил Попеску.

Министр заявил также, что будут наказываться так называемые последовательные сделки с энергоносителями. "Знаменитая передача электроэнергии от одного поставщика другому, от одного трейдера другому, чтобы искусственно взвинтить цену электроэнергии или природного газа, будет теперь очень сурово наказываться, потому что такое поведение на рынке не является нормальным и будет наказываться штрафом в 5% от оборота компании", - сказал он.

Постановление предусматривает, что производители, посредники и поставщики энергии будут платить в бюджет так называемый вклад солидарности. "Для производителей установлена цена 450 лей (€93) за мегаватт-час, а все, что превысит эту цену, будет вкладом солидарности, - разъясняет Радио Румынии. - Для посредников и поставщиков будет оставлено 2% от всей прибыли, а остальное будет отчислено государству в форме вклада солидарности".

Как заявил на заседании кабинета премьер-министр Николае Чукэ, в результате этих мер 98% домохозяйств "будут защищены от роста цен на электроэнергию и природный газ". Меры вступают в силу немедленно и будут применяться в течение года. Министр финансов Адриан Кычу сообщил, что они должны приносить в бюджет 1 млрд леев (€207 млн) в месяц.

С другой стороны, компании энергетического сектора призвали правительство отказаться от "сверхобложения налогом" прибылей на сделки с энергоносителями, утверждая, что в противном случае они обанкротятся, а страна окажется в энергетическом кризисе. Оппозиция также подвергла критике постановление правительства. "Вся эта схема создает хаос, медленно, но верно уничтожает энергетический сектор и румынскую экономику", - заявил представитель правого "Союза за спасение Румынии". У власти в Румынии в настоящее время находится коалиция в составе Национал-либеральной партии, Социал-демократической партии и Демократического союза венгров Румынии.