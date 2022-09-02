Более 40 тыс. железнодорожников Британии проведут забастовку

Более 40 тыс. сотрудников британских железных дорог примут участие в забастовке с целью добиться повышения заработной платы и улучшения условий труда. Как говорится в распространенном заявлении железнодорожного, морского и транспортного профсоюза RMT, стачка намечена на 15 и 17 сентября, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В забастовке должны принять участие сотрудники компании Network Rail, обслуживающей большую часть железных дорог страны и все центральные вокзалы Лондона, и еще 14 железнодорожных компаний. Они неоднократно бастовали летом, в том числе трижды в неделю в июне. Забастовка на железных дорогах стала крупнейшей в Великобритании за более чем 30 лет.

"Network Rail и управляющие железными дорогами компании в последние недели продемонстрировали небольшую заинтересованность в том, чтобы предложить членам профсоюза что-то новое, чтобы мы могли добиться урегулирования спора на основе договоренности", - заявил генеральный секретарь RMT Мик Линч. По его словам, профсоюз ведет переговоры доброжелательно, однако будет продолжать забастовку до выдвижения достойных встречных продолжений.

Профсоюзы не согласны с планами управляющих компаний заморозить повышение зарплат сотрудников и уволить часть из них, увеличить продолжительность рабочего дня с 35 до 40 часов в неделю, сократить проверки безопасности и закрыть все билетные кассы.

В этом году в Великобритании представители ряда профессий объявляли массовые акции протеста, требуя привести оплату труда в соответствие с ростом цен. Крупные забастовки устраивали работники лондонского метро, водители столичных автобусов, адвокаты по уголовным делам, сотрудники почты и крупнейшего контейнерного порта Филикстоу.