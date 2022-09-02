https://news.day.az/world/1492308.html Греция не нанесет ущерба отношениям Турции и НАТО - Эрдоган
Греция не нанесет ущерба отношениям Турции и НАТО - Эрдоган
Действия Греции не окажут негативного воздействия на отношения Турции и НАТО.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
По словам турецкого лидера, ценность Греции в рамках НАТО не велика. "Вместе с тем, если есть Турция, то силен и блок НАТО. Негативное восприятие, которое пытается сформировать греческая сторона в НАТО, не ослабит отношений Анкары с Альянсом", - уверен Эрдоган.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре