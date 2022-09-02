Греция не нанесет ущерба отношениям Турции и НАТО

Действия Греции не окажут негативного воздействия на отношения Турции и НАТО.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По словам турецкого лидера, ценность Греции в рамках НАТО не велика. "Вместе с тем, если есть Турция, то силен и блок НАТО. Негативное восприятие, которое пытается сформировать греческая сторона в НАТО, не ослабит отношений Анкары с Альянсом", - уверен Эрдоган.