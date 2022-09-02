https://news.day.az/world/1492309.html Хулуси Акар пролетел над памятником героям битвы при Чанаккале на F-16 - ФОТО
Хулуси Акар пролетел над памятником героям битвы при Чанаккале на F-16 - ФОТО
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сел в кабину самолета F-16 для полета в воздушном пространстве Эгейского моря.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, самолет трижды пересек север Эгейского моря, а затем взял курс на пролив Чанаккале (Дарданеллы), где пролетел над памятником героям исторической битвы 1915 года при Чанаккале.
"Мы будем стремиться быть достойными сынов и дочерей нашей Родины, отдавших жизни во имя свободы и независимости Турции, в том числе на полях битве при Чанаккале. Мы продолжим следовать заветам героев Чанаккале", - заверил турецкий министр.
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