Хулуси Акар пролетел над памятником героям битвы при Чанаккале на F-16

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сел в кабину самолета F-16 для полета в воздушном пространстве Эгейского моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, самолет трижды пересек север Эгейского моря, а затем взял курс на пролив Чанаккале (Дарданеллы), где пролетел над памятником героям исторической битвы 1915 года при Чанаккале.

"Мы будем стремиться быть достойными сынов и дочерей нашей Родины, отдавших жизни во имя свободы и независимости Турции, в том числе на полях битве при Чанаккале. Мы продолжим следовать заветам героев Чанаккале", - заверил турецкий министр.