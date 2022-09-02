https://news.day.az/world/1492310.html США готовят Украине помощь на сумму около 12 миллиардов долларов
США готовят Украине помощь на сумму около 12 миллиардов долларов
Президент США Джо Байден скоро запросит у Конгресса еще 11,7 миллиарда долларов военной помощи Украине.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.
Кроме того, 2 миллиарда долларов также будут выделены на устранение последствий факторов, влияющих на энергоснабжение США.
Отмечается, что рекордный пакет военной помощи включает системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и радары.
Какая сумма будет и когда она будет выделена, пока не разглашается.
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