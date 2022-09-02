США готовят Украине помощь на сумму около 12 миллиардов долларов

Президент США Джо Байден скоро запросит у Конгресса еще 11,7 миллиарда долларов военной помощи Украине.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

Кроме того, 2 миллиарда долларов также будут выделены на устранение последствий факторов, влияющих на энергоснабжение США.

Отмечается, что рекордный пакет военной помощи включает системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и радары.

Какая сумма будет и когда она будет выделена, пока не разглашается.