В Великобритании обнаружили новый штамм оспы обезьян

Газета The Guardian со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA) утверждает, что медики Великобритании выявили единичный случай заражения новым штаммом оспы обезьян.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в публикации отмечается, что инфицированный, который был доставлен в больницу Королевского университета Ливерпуля, недавно совершал поездку в одну из стран на западе Африки.

В UKHSA подчеркнули, что в этой ситуации речь идет о варианте, который является нехарактерным для "текущей вспышки, наблюдаемой в Великобритании".

Газета добавляет, что из заявления ведомства до конца неизвестно, идет ли речь о новом штамме оспы обезьян или о том, который был известен ранее, но не встречался именно во время нынешнего всплеска заболеваемости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число заразившихся оспой обезьян в мире превысило 50 тыс.