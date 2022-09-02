В Лондоне задержаны 6 человек за акцию протеста в британском парламенте

Лондонская полиция произвела задержания шести участников природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") за акцию протеста в здании британского парламента.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

"Ведется полицейское расследование инцидента в тесном сотрудничестве с нашими коллегами из парламентской службы безопасности для установления всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.

Отметим, что в пятницу утром активисты Extinction Rebellion ворвались в зал заседаний Палаты общин британского парламента, где провели акцию протеста, заняв кресло спикера нижней палаты законодательного органа. Протестующие также призвали власти королевства созвать Ассамблею граждан, которая бы в срочном порядке рассмотрела меры по борьбе с изменением климата.

Кроме того, они вывесили баннер, содержащий аналогичные требования, на фасаде здания Вестминстерского дворца, где располагается британский парламент, который в настоящее время находится на каникулах.