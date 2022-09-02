Власти США опубликовали расширенный список изъятых у Трампа вещей

Представители гособвинения США, исполняя решение суда, обнародовали в пятницу расширенный перечень материалов и предметов, изъятых при обыске в поместье бывшего президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, в публикации отмечается, что агенты ФБР в рамках обыска у Трампа изъяли около 33 коробок с различными материалами, в том числе более 100 секретных документов, хранившихся вперемешку с журналами, газетами, книгами и фотографиями.

Сотрудники Федерального бюро расследований также обнаружили в поместье Трампа множество пустых папок с грифом "секретно".

Несколько коробок с документами и материалами находились в кабинете бывшего президента США, а остальные материалы, которые были изъяты, располагались в кладовой.