В Германии заявили о надежности поставок газа в страну

Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что надежность поставок газа в Германию в настоящее время обеспечена, комментируя ситуацию вокруг трубопровода "Северный поток", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы приняли к сведению недавние заявления "Газпрома". Мы не комментируем их по существу", - заявил представитель агентства. Он добавил, что регулятор неуклонно и последовательно продолжает меры по укреплению независимости от импорта энергоносителей из России.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией в тесном сотрудничестве с сетевыми операторами", - отметил представитель регулятора. По его словам, ситуация на газовом рынке напряженная, однако надежность поставок гарантирована.