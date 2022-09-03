В Москве задержали провокатора Семена Пегова

Провокатор-"журналист" Семен Пегов, являющийся агентом армянской диаспоры России и исполняющий любые прихоти и приказы Арама Габрелянова, задержан в Москве.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в его телеграм-помойке WarGonzo.

Отмечается, что Пегов пытался заселиться в гостиницу, но администрация сочла его пьяным и отказала. В ответ Сёма решил угрожать персоналу, в связи с чем на место вызвали наряд полиции, который и увёз горе-военкора с места события.

WarGonzo, в свою очередь, отрицает вину Пегова.