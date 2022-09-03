https://news.day.az/world/1492320.html В Москве задержали провокатора Семена Пегова
В Москве задержали провокатора Семена Пегова
Провокатор-"журналист" Семен Пегов, являющийся агентом армянской диаспоры России и исполняющий любые прихоти и приказы Арама Габрелянова, задержан в Москве.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в его телеграм-помойке WarGonzo.
Отмечается, что Пегов пытался заселиться в гостиницу, но администрация сочла его пьяным и отказала. В ответ Сёма решил угрожать персоналу, в связи с чем на место вызвали наряд полиции, который и увёз горе-военкора с места события.
WarGonzo, в свою очередь, отрицает вину Пегова.
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